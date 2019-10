La Juventus soffre, ma strappa una vittoria importantissima con la Lokomotiv Mosca e vola nelle scommesse sul gruppo D di Champions League. Grazie al successo in rimonta, i bianconeri si confermano la prima scelta sul tabellone per la vittoria del girone: il primo posto vale ora 1,40, con l'Atletico Madrid a 2,65 dopo l'1-0 con il Bayer Leverkusen. Nelle scommesse sul vincente la Juve è invece offerta a 9,00; davanti alla squadra di Sarri si trovano per il momento Manchester City (4,00), Barcellona, Liverpool (entrambi a 7,00), Psg e Bayern Monaco (tutti e due a 8,00).