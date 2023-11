Dopo il ko di Bologna e nella caldissima settimana che precede il derby, la Lazio si appresta a giocare in Champions League, in quella che sembra essere la gara spartiacque del girone. All'Olimpico i biancocelesti ricevono il Feyenoord, a distanza di due settimane dalla sconfitta per 3-1 del De Kuip. Una vittoria potrebbe riavvicinare la squadra di Sarri agli ottavi, con le quote del match in equilibrio, contro un Feyenoord che ha perso però le ultime sei trasferte in Champions. Secondo gli esperti, i padroni di casa partono quindi avanti, a 2,50 contro il 2,70 degli ospiti; il pareggio, invece, è in lavagna a 3,55.

L’ipotesi Goal (1,57), in vantaggio rispetto a No Goal (2,25), si è verificata nelle ultime nove partite casalinghe della Lazio nella competizione; i capitolini, inoltre, hanno sempre subito almeno una rete nelle ultime 22 partite di Champions League: è la striscia aperta più lunga tra le squadre partecipanti quest'anno. Tra i marcatori Pedro è l’uomo Champions di Sarri: lo spagnolo, a segno all’andata e contro il Celtic, è offerto a 3,80; più bassa la quota per i due centravanti biancocelesti, Ciro Immobile (2,65) e Tony Castellanos (2,97). Tra gli ospiti spunta il nome di Santiago Gimenez, che con la Lazio ha un rendimento esaltante: il suo sesto gol in carriera ai biancocelesti vale 2,30.