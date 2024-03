Champions: la Lazio punta i quarti di finale, ma quote da impresa contro il Bayern Monaco

Novanta minuti – o forse di più – di passione per la Lazio che vola a Monaco forte dell'1-0 ottenuto all'andata grazie al gol dal dischetto di capitan Immobile. I biancocelesti, reduci da due sconfitte consecutive di misura in Serie A, sono ospiti di un Bayern capace di vincere solo una delle ultime cinque gare ufficiali, ma eliminato una sola volta negli ottavi di finale nelle ultime 13 edizioni di Champions League. Questo score fa prevalere nettamente in quota il segno «1», a 1,27, contro l'11 della prima vittoria esterna biancoceleste in terra tedesca. Nel mezzo il pari, che regalerebbe i primi quarti alla Lazio nella competizione dopo 24 anni, a 5,50. Per il passaggio del turno però gli esperti di William Hill credono nella rimonta bavarese, data a 1,40 contro il 2,75 della qualificazione capitolina. Per i bookie sarà ancora No Goal, come all'andata, in pole a 1,66 sul Goal visto a 2,10. Per quanto riguarda i protagonisti del match cerca il bis Ciro Immobile, miglior marcatore europeo del club, proposto in rete a 4,75, in lotta con l'altro centravanti, l'inglese Harry Kane, favorito in lavagna a 1,53. Dopo le vittorie dell'andata in trasferta vedono il successo anche nella gara di ritorno Manchester City e Real Madrid. I campioni in carica sono offerti a bassa quota (1,12) contro il Copenhagen (19), mentre avranno un compito leggermente più arduo i Blancos (1,57) al Bernabeu con il Lipsia (5,25). Partita da tripla per la Real Sociedad (2,50) chiamata a rimontare due reti al PSG (2,75).