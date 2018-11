Di seguito gli episodi da moviola delle gare di Champions League delle italiane in serata: alle 21 Inter-Barcellona e Napoli -PSG.



INTER-BARCELLONA (arbitro Szymon Marciniak, assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, addizionali Raczkowski e Musial, quarto uomo Siejka)



1' - Icardi serve Vecino davanti a Ter Stegen, ma il capitano nerazzurro era in offside.



NAPOLI-PSG (arbitro Bjorn Kuipers, assistenti van Roekel e Zeinstra, addizionali Higler e van Boekel, quarto uomo Shaap)



32' - Intervento duro e in ritardo di Kehrer ai danni di Callejon: cartellino giallo giusto per il difensore del PSG.



29’ - Sgambetto da dietro di Mbappé su Maksimovic nella zona centrale del campo, ammonizione per l’attaccante francese. Corretta la decisione dell’arbitro: il Napoli stava ripartendo.