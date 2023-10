Torna la Champions League, in campo alle 18.45 e alle 21 Inter e Napoli, rispettivamente a San Siro contro il Salisburgo e all'Olympiastadion contro l'Union Berlino, per la terza giornata dei Gruppi D e C. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi delle due sfide, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Inter – Salisburgo ore 18.45

Arbitro: François Letexier FRA

Assistenti: Cyril Mugnier FRA – Mehdi Rahmouni FRA

IV: Jérémy Stinat FRA

VAR: Jérôme Brisard FRA

AVAR: Benoît Millot FRA



82' ANNULLATO IL GOL DEL 3-1 A LAUTARO - Segna il Toro, su assist di Frattesi, che sul lancio di Thuram parte però in posizione di fuorigioco, ravvisata dal VAR.



61' RIGORE PER L'INTER - Sandwich di Gourna-Douath e Pavlovic su Frattesi in area, Letexier aspetta lo sviluppo dell'azione e poi indica il dischetto. Il VAR conferma.



45'+1' - Ammonito l'allenatore del Salisburgo Struber per proteste.



43' IL SALISBURGO CHIEDE UN RIGORE - Trattenute in area di Dumfries su Solet e di Bastoni su Simic, gli austriaci chiedono un rigore. Check al VAR, non c'è nulla.





Union Berlin – Napoli ore 21

Arbitro: Irfan Peljto BIH

Assistenti: Senad Ibrisimbegović BIH – Davor Beljo BIH

IV: Dragan Petrovic BIH

VAR: Pol van Boekel NED

AVAR: Piotr Lasyk POL



24' ANNULLATO GOL ALL'UNION BERLINO - Tap-in vincente da parte di Haberer dopo la super giocata di Fofana, ma quest'ultimo era partito in posizione irregolare sull'out destrr.