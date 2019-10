Seconda giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 18.55 l'Atalanta ospita a San Siro lo Shakhtar Dontesk mentre la Juventus fa visita in trasferta al Bayer Leverkusen alle 21. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





Atalanta-Shakhtar Donetsk ore 18.55

Arbitro: Tobias Stieler (GER)

Assistente 1: Mike Pickel (GER)

Assistente 2: Christian Gittelmann (GER)

Quarto Ufficiale: Marco Fritz (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Sascha Stegemann (GER)



6' - Fallo duro a centrocampo di Palomino, manca un giallo.

14' - Scambio in area fra Gomez e Ilicic che salta Kryvstov e, leggermente toccato cade. L'arbitro dà il rigore, la sensazione è che il contatto sia leggero, ma il Var, dopo aver visionato il fallo, conferma la decisione dell'arbitro.

24' - Scintille fra Palomino e Junior Moraes, l'arbitro non interviene.

28' - Tutto regolare nell'azione del gol di Zapata nata sugli sviluppi del palo colpito da Pasalic.

41' - Regolare anche il gol di Junior Moraes che al momento della partenza del filtrante è tenuto in gioco da Masiello.

52' - Zapata lanciato in contropiede viene fermato da Bolbat. Ci stava il giallo chiesto a gran voce dall'attaccante colombiano.





Bayer Leverkusen-Juventus ore 21.00

Arbitro: William Collum (SCO)

Assistente 1: Francis Connor (SCO)

Assistente 2: David McGeachie (SCO)

IV Uomo: Nicolas Walsh (SCO)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Paul Tierney (ENG)