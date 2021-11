Quarta giornata e quarto turno di Champions League con Atalanta e Juve impegnate alle 21 rispettivamente a Berna contro lo Young Boys e a Londra contro il Chelsea, in due gare decisive per i rispettivi percorsi. Calciomercato.com vi racconta la moviola delle due gare con gli episodi più discussi minuto per minuto.





CHELSEA-JUVE, ore 21, arbitrata dal serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Il IV uomo è un altro serbo: Novak Simovic. Al Var lo spagnolo Alejandro Hernandez, mentre il connazionale Juan Martinez Munuera sarà l' Avar..



25' - GOL DEL CHELSEA, CHALOBAH! Calcio d'angolo, Rudiger tocca verso Chalobah che gira con forza, mettendo alle spalle di Szczesny: proteste da parte dei giocatori bianconeri per un tocco di mano del difensore tedesco, ma il gol è regolare e Jovanovic conferma dopo l'assenso del VAR.​





YOUNG BOYS-ATALANTA, ore 21, ​diretta dal tedesco Daniel Siebert, assistito dai connazionali Rafael Foltyn e da Christian Gittelmann. Il IV uomo è un altro tedesco, Tobias Reichel. Altri due tedeschi al Var e in qualità di Avar: rispettivamente Bastian Dankert e Christian Dingert.



39' - PARI DELLO YOUNG BOYS, SIEBATCHEU! Colpo di testa dell'attaccante statunitense su corner, Musso viene disturbato da un altro calciatore svizzero, ma per l'arbitro non è in posizione di ostacolo al portiere argentino e non gli impedisce di vedere il pallone. La revisione al VAR conferma il gol.



28' - Zappacosta sbaglia lo stop, Ngamaleu scappa in area: l'atalantino lo tocca ma per l'arbitro Siebert non è rigore.