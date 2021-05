Il traguardo storico è già stato raggiunto con l’arrivo in finale, ma per i bookmaker ne potrebbe presto arrivare un altro. Il Manchester City si prende la scena nelle scommesse sulla partita di Istanbul che il 29 maggio assegnerà il trofeo. La sfida con il Chelsea si apre nell’«1X2», dove Guardiola e i suoi sono avanti a 2,00. La squadra di Tuchel insegue a 3,95, mentre il pareggio al 90’ è dato a 3,50. Il vantaggio dei Citizens si fa ancora più ampio nelle giocate sul vincente, che tiene conto anche di eventuali supplementari e rigori: in questo caso il City vale 1,53, con i Blues a 2,55.