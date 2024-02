Champions: l’Atletico di Simeone spaventa, ma i bookie dicono Inter. Lautaro per agganciare Cruz e Adriano

Sei partite per arrivare a Wembley, per giocarsi un’altra finale con più esperienza e consapevolezza. Parte domani il cammino dell’Inter nella seconda fase della Champions, contro un Atletico Madrid che con Simeone ha vinto cinque delle sei partite a eliminazione diretta in Europa contro squadre italiane. Ma a San Siro i nerazzurri partono favoriti tra 1,75 e 1,77, con il colpo ospite che oscilla tra 4,60 e 5,25 e il pareggio in lavagna a 3,55. Inzaghi avanti anche per il passaggio del turno, 1,60 contro il 2,20 degli spagnoli. L’ultimo incrocio con una formazione spagnola, inoltre, fa ben sperare, perché risale al doppio confronto nella semifinale del 2010 con il Barcellona. Ma al 2010 risale anche l’unico precedente tra le due squadre, la finale di Supercoppa Europea vinta 2-0 dai Colchoneros. Nonostante l’ottimo rendimento in termini di gol dell’Atletico nella fase a gironi, 17 reti (solo il City meglio con 18), i bookie prevedono poche reti: in vantaggio l’Under (1,67) sull’Over (2,08) e il No Goal (1,75) sul Goal (1,96). Lautaro Martinez è a quota 12 gol in Champions con l’Inter e insegue Cruz a 13 e Adriano a 14, in testa a questa particolare classifica: la firma dell’argentino vale 2,50, mentre si sale a 2,65 per Marcus Thuram. Tra gli ospiti, con Morata infortunato, il pericolo principale è Antonie Griezmann, capocannoniere della Champions con 5 reti e proposto a 4,75.