Sorteggio durissimo in Champions League per Atalanta e Lazio: le squadre di Gasperini ed Inzaghi, si legge in una nota, se la dovranno vedere rispettivamente con Real Madrid e Bayern Monaco, mentre per passare ai quarti la Juventus dovrà superare il Porto. Sono già online le quote sulle gare d'andata, che si disputeranno a febbraio. I bianconeri giocano la prima in trasferta e già in casa del Porto potrebbero portarsi in vantaggio, visto che il segno «2» a favore della Juventus è proposto a 1,92. A quota 4,00 il successo dei padroni di casa, mentre il pareggio vale 3,40. Alla Lazio serve una mezza impresa già all'Olimpico contro Bayern Monaco. I capitolini sono nettamente sfavoriti tanto che il segno «1» e il pareggio valgono entrambi 4,10, mentre il successo dei bavaresi è proposto a 1,73. Questo ottavo sarà anche la sfida tra Immobile e Lewandowski, che si sono contesi l'ultima Scarpa d'Oro, vinta dall'attaccante italiano: tutto lascia pensare ad una sfida da «Over 2,5» a 1,44. Situazione più equilibrata in Atalanta - Real Madrid. Almeno a Bergamo i nerazzurri possono sognare un segno «1» a quota 2,70, anche se i Blancos sono favoriti a quota 2,33.