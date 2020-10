Dodici anni dopo, la Lazio torna in Champions League. Lo fa in casa, in un Olimpico ancora deserto a causa delle restrizioni Covid. Inzaghi affronta il Borussia Dortmund in emergenza, senza Lazzari, Lulic, Pereira e Radu, ma dovrebbe recuperare Luiz Felipe. Favre, invece, schiera un reparto d'attacco di livello, con la coppia Sancho-Haaland che promette spettacolo. Di seguito le probabili formazioni:



LAZIO-BORUSSIA DORTMUND (ore 21.00, diretta Sky)



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Fares; Correa, Immobile. A disposizione: Reina, Alia, Patric, Armini, Parolo, Akpa Akpro, Cerbara, Czyz, Cataldi, D. Anderson, Caiedo, Muriqi.



Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland. A disposizione: Hits, Reyna, Brandt, Dahoud, Passalack, Morey, Reinier, Raschl, Drljaca.