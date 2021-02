Lazio e Atalanta a caccia di imprese negli ottavi di Champions League: le possibilità dei biancocelesti, opposti al Bayern Monaco, sono ridotte al lumicino, come certificato dalle quote. Il passaggio del turno della squadra di Simone Inzaghi è dato a 6,75 contro l'1,08 della formazione tedesca, prima in classifica in Bundesliga ma reduce dalla sconfitta contro l'Eintracht. Meno netta la differenza per quanto riguarda la gara d'andata, in programma domani all'Olimpico di Roma. I favoriti però sono sempre gli ospiti, con il «2» proposto a 1,67, mentre l'«1» della Lazio sale fino a 4,60. Piuttosto improbabile anche il pareggio, offerto a 4,20. Una rete dei capitolini, però, non è da escludere, e anzi viene ritenuta molto probabile, visto che il “Goal” è dato a quota modesta, 1,49 (No Goal a 2,50). Per la serata di mercoledì è invece l'Atalanta a scendere in campo da favorita contro il Real Madrid. Una situazione più unica che rara per la Dea, che coincide con una stagione tutt'altro che perfetta per le Merengues in Europa, reduci da una fase a gironi turbolenta. La vittoria degli uomini di Gasperini, vittoriosi domenica in campionato contro il Napoli, è proposta a 2,49, mentre il successo esterno del Real è a 2,80 e il pari si gioca a 3.40. Il passaggio del turno per l'Atalanta è comunque difficile: in questo caso sono i Blancos ad essere in favore di pronostico, a 1,47 contro 2,55. Tornando al match di mercoledì, la previsione degli analisti verte su 90 minuti ricchi di emozioni e gol: l'Over non supera 1,55, l'Under vale 2,35.