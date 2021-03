Situazione complicata in Champions per la Lazio, che dopo l'1-4 dell'andata ha ben poche speranze di remuntada contro i campioni in carica del Bayern Monaco. Visto il risultato di febbraio, sono almeno quattro le reti che gli uomini di Simone Inzaghi dovrebbero mettere a segno per sperare nel ribaltone. L'1-4, stesso risultato dell'andata ma invertito, paga però 101 volte la posta. In ogni caso, la vittoria del Bayern è a un modesto 1,33 contro il «2» a 8,60. Interessante la quota del Goal a 1,60: ci si aspetta almeno una rete anche dai biancocelesti, che non avendo nulla da perdere si lanceranno all'attacco. Il No Goal si gioca invece a 2,13.