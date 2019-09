Parlerà spagnolo la sestina arbitrale che dirigerà mercoledì sera l'esordio dell'Atalanta in Champions League. Il club nerobolù affronterà in trasferta allo Stadiun Maksimir la Dinamo Zagabria in una gara valida per il gruppo C che sarà diretta da Jesus Gil Manzano.



Ecco la designazione completa:

GNK Dinamo-Atalanta - Group C

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistente 1: Diego Barbero Sevilla (ESP)

Assistente 2: Ángel Nevado Rodríguez (ESP)

IV uomo: Juan Martínez Munuera (ESP)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea (ESP)