In calendario c’è ancora l’impegnativa trasferta a Wembley e poi il PSV a San Siro, nell’ultima giornata della fase a gironi. Per i betting analyst, però, l’Inter ha già gli ottavi di Champions blindati, almeno a giudicare dalle quote sul passaggio del turno. Dopo l’1-1 con il Barcellona i nerazzurri hanno mantenuto il secondo posto nel gruppo B, a +3 sul Tottenham. Un vantaggio che, in attesa dello scontro diretto di fine mese, porta la qualificazione a 1,08 sul tabellone Snai, contro il 5,00 degli inglesi. In cassaforte, invece, il primo posto del Barça, già qualificato e dato a 1,01 per la vittoria del girone.