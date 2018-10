Champions: in Germania, il Bayern Monaco si prepara all’esame contro l’Ajax. Un appuntamento importante per la squadra tedesca, non proprio perfetta di questi tempi. Nelle 3Combo del book italiano, si punta alla vittoria dei padroni di casa con almeno 2 goal e nessuna rete del team olandese a 2.71.Più in là in Inghilterra, il Tottenham, ansioso di rifarsi dalla sconfitta subita dall’Inter nella prima giornata, incontra il Barcellona al Wembley Stadium. Un’altra tripletta per Leo Messi vale 14.00. Gli Spurs potrebbero accontentarsi di segnare almeno un goal a 1.27.