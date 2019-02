Stasera allo stadio Anfield Road il Liverpool (a 2,15) di Jurgen Klopp ospiterà il Bayern Monaco (a 3,30) di Niko Kovac. Nel girone eliminatorio il Liverpool, che guida la Premier, si è qualificato grazie alla migliore differenza reti rispetto al Napoli sconfitta nell’ultima giornata per 1-0. Nella fase a gironi il Bayern, secondo in Bundesliga dietro al Borussia Dortmund, è arrivato primo seppur con un po’ di fatica. L’altra sfida del giorno è in terra francese tra l’Olympique Lione (a 4,15) e il favorito Barcellona (a 1,77) di Lionel Messi. I francesi punteranno sul fattore campo e dovranno fare a meno del capitano Fekir che è squalificato e di Gouiri infortunato.