È al comando della Bundesliga dopo otto giornate e da inizio stagione non ha mai perso, in nessuna delle competizioni di cui fa parte. Ora, per il Borussia Dortmund, è in arrivo un’altra prova del nove: nella terza giornata di Champions League, in programma domani sera, i gialloneri aspettano l’Atletico Madrid per lo scontro al vertice del gruppo A. Entrambe, spiega Agipronews, hanno vinto le due partite finora disputate, e anche se in campionato il cammino di Simeone è stato tutt’altro che perfetto (4 vittorie, 4 pareggi e 1 ko), i bookmaker prevedono una serata dura per i padroni di casa: al Signal-Iduna Park un’altra vittoria del Dortmund si gioca a 2,50 sul tabellone Snai, appena più in basso del «2» dei Colchoneros, in agguato a 2,85, e con il pareggio a 3,30. Fin qui la squadra di Favre ha segnato quattro reti, senza subirne nessuna; contro una squadra tradizionalmente solida in difesa, i traders prevedono un match da Under (a 1,70), mentre per una partita da tre o più reti complessive si sale a 2,05. Nelle scommesse sul primo posto nel girone, invece, la scelta dei quotisti va netta sull’Atletico Madrid, favorito a 1,35 contro il 3,00 dei tedeschi.