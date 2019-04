Tra stasera e domani sera si giocheranno quattro partite valevoli per i quarti di finale di Champions League. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per questi incontri, come si legge in una nota. All’andata Messi e co. espugnarono l’Old Trafford per 0-1. Al Camp Nou è superfavorito il Barcellona (a 1,37) sul Manchester Utd (a 7,75) nei 90 minuti di gioco. La quota dei Red Devils che arrivano ai supplementari vale 20 volte la posta.