Il big match degli ottavi di finale andrà in scena al Camp Nou con la sfida di ritorno tra Barcellona (1,66) e Napoli (5,24). I catalani, favoriti dai bookies come una delle possibili vincitrici della competizione (3,25), ospiteranno per la prima volta gli uomini di Gattuso in casa ma puntano a fare meglio del pareggio della gara d’andata al San Paolo; l’obiettivo è passare il turno e tentare di riportare in Spagna il titolo di campione d’Europa che manca da 5 anni. Il club partenopeo dovrà dal suo canto dare il massimo e dimostrare di essere competitivo per cercare di passare il turno, vincendo la gara o cogliendo un pareggio segnando almeno due reti. Assenze di rilievo in campo per entrambe le squadre: Sètien dovrà fare a meno di Busquets e Vidal, mentre Gattuso non potrà contare sulle prestazioni di Manolas e Maksimović. Un match che, per gli analisti potrebbe regalare dall’1 ai 4 gol già nel primo tempo (1,27) con un risultato esatto di 2-1 (8,97).