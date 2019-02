Champions, domani sera altre due partite. Favorito in lavagna Better è il Manchester City (a 1,27) che in terra tedesca affronterà lo Schalke 04 il cui successo vale 10 volte la posta. I tedeschi sono approdati agli ottavi con il secondo posto nel girone dietro al Porto. Gli inglesi lottano con il Liverpool per il titolo della Premier ed hanno vinto il proprio gruppo davanti al Lione. Al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid (a 2,85) riceverà la Juventus (a 2,75) per un mach molto equilibrato nelle quote Better. In Liga l’Atletico è secondo dietro al Barca e ha chiuso la fase a gironi al secondo posto dietro al Borussia Dortmund. La Juventus guida a mani basse la “Serie A” e ha chiuso il girone di qualificazione al primo posto davanti al Manchester United.