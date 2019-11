Tutto pronto per le grandi notti di Champions, tra questa sera e domani si giocherà la quarta partita (prima di ritorno) della fase a gironi. Ecco le quote per le sfide che attendono Inter, Napoli, Juventus e Atalanta. Tra poche ore, si legge in una nota, scenderanno in campo l’Inter (a 3,75) e il Napoli (a 1,88): i nerazzurri affronteranno in Germania il Borussia Dortmund (a 1,98); i partenopei, favoriti nelle quote, ospiteranno gli austriaci del Salisburgo (a 3,60). La squadra di Conte ha battuto il Borussia a Milano per 2-0. In Austria i campani si sono imposti per 3-2 con un gol negli ultimi minuti di Insigne. Il girone F è guidato dal Barcellona con 7 punti, Inter e Borussia 4, Slavia Praga 1. Nel girone E è primo il Napoli con 7 punti, Liverpool 6, Salisburgo 3, Genk 1. Quindi, con una vittoria i partenopei metterebbero una pesante ipoteca sulla qualificazione.