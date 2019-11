Dopo essersi assicurata il passaggio agli ottavi di Champions League, la Juventus ospita l’Atletico Madrid con l’obiettivo di prendersi anche il primo posto del Gruppo D con una partita di anticipo. Dall’altra parte però, troverà i Colchoneros ancora in cerca della qualificazione, diventata in bilico dopo la sconfitta di Leverkusen e che, in caso di ulteriore débâcle, dovrebbero giocarsi all’ultima giornata. Gli esperti, secondo Agipronews, favoriscono i bianconeri, a 2.10 ma la gara non sembra affatto scontata, la vittoria spagnola è infatti a 3.75 e il pareggio a 3.25. Pochi dubbi tra gli scommettitori, l’86% si schiera con gli uomini di Sarri.