Mercoledì la favorita Juventus (a 1,60) sarà impegnata in trasferta contro il Lokomotiv Mosca (a 5,75) e l’Atalanta (a 5,25) ospiterà lo strepitoso Manchester City (a 1,50). Le quote sorridono a Juve e City. A Torino la squadra di Sarri ha vinto per 2-1 contro i moscoviti. A Manchester, il City ha infitto un sonoro 5-1 ai bergamaschi. Nel girone D la Juventus guida il gruppo insieme all’Atletico Madrid con 7 punti, Lokomotiv 3, Leverkusen 0. Nel girone C il City è a 9 punti, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk 4, Atalanta 0.