Dopo 5 mesi di assenza riprende la Champions League, al via con la gara di ritorno degli ottavi di finale tra Juventus (1,46) e Lione (7,50) del 7 agosto all’Allianz Stadium. I bianconeri, supportati dal 66% dei tifosi, sono uno dei club favoriti per il titolo (4,25); reduci dalla conquista del nono scudetto consecutivo hanno un unico obiettivo: ottenere la quarta qualificazione consecutiva ai quarti di finale. Un Lione, invece, che viene da un pessimo piazzamento in Ligue 1 che lo ha estromesso dalle competizioni nelle coppe europee ma che potrebbe, secondo il 13% dei supporter, ancora riscattarsi e sorprendere. Gli uomini di Sarri devono ribaltare 0-1 subito all’andata in Francia ma vantano di aver segnato almeno 2 gol nelle ultime 7 vittorie casalinghe. La Vecchia Signora, tuttavia, dovrà prestare attenzione in difesa: basta un gol del Lione e le reti da segnare diventerebbero tre. La lavagna anticipa un risultato esatto di 2-0 (7,35) con papabili marcatori Ronaldo (1,60) e Dybala (2,35), andato a segno 3 volte nella competizione dopo il 75esimo minuto di gioco (7,45); mentre per il Lione il favorito è Depay (3,65).