Mercoledì tocca a Juve e Roma in Champions League: i bianconeri incontrano allo Stadium il Manchester United e hanno l'occasione, con una vittoria, di conquistare il primo posto nel girone con due giornate di anticipo. Lo United non sta vivendo una grande stagione e le quote lo condannano: i tre punti alla Juve sono appena a 1,55, il pari a 4,00, il blitz dei Red Devils si gioca a 6,50. Ronaldo non ha ancora andato in gol su punizione in maglia bianconera: l'evento si può giocare a 6,00.