Dopo aver battuto il Napoli nello scontro diretto, e quindi già in fuga solitaria in Serie A, la Juventus si tuffa nel secondo turno di Champions League ospitando lo Young Boys, sulla carta l’impegno più facile del Gruppo H. Gli svizzeri allo Stadium giocheranno il secondo match nella loro storia in questa competizione e il pronostico degli esperti di Sisal Matchpoint è a senso unico. Vittoria bianconera praticamente scontata, a 1.16, l’impresa degli svizzeri sfonda la doppia cifra e arriva a 17.00, difficile anche che il match finisca in parità, con il segno X a 7.50. Plebiscito tra gli scommettitori, il 99% ha puntato sulla vittoria juventina. Anche senza Ronaldo, squalificato, i bianconeri potrebbero dilagare: l’1+Over 3,50 è a 2.34 e il finale di 3 -0 è a 5.90. Juventus in discesa anche per la vittoria del Gruppo H, a 1.44, mentre per lo Young Boys si profila l’ultimo posto nel girone, proposto appena a 1.10.