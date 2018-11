Prosegue senza intoppi la marcia scudetto della Juventus, che ora si concentra sul match interno di Champions con il Valencia per chiudere la pratica qualificazione da prima del Gruppo H. La beffa con il Manchester United ha riaperto i giochi per il primato nel girone, ma ai bianconeri basterebbe un pareggio per qualificarsi da prima della classe. Il pronostico parla chiaro, una seconda sconfitta della Juventus sembra improbabile: i bianconeri sono nettamente avanti a 1,38 il blitz degli spagnoli è 8,50, il segno X vale 4,85. Plebiscito tra gli scommettitori, il 99% crede che gli uomini di Allegri chiuderanno la pratica primo posto vincendo il match. Pochi dubbi anche nella scommessa sul Vincente del Gruppo H, con la Juventus a 1.12 e i Red Devils staccati a quota 6,00. Protagonista designato del match, ancora una volta Cristiano Ronaldo: la sua rete da primo marcatore combinata al finale di 2-0 è data a 19,00.