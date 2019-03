È in bilico l'ottavo tra Barcellona e Olympique Lione, dopo lo 0-0 dell’andata in Francia. È vero che questa edizione della Champions ha già regalato diverse sorprese, come l’eliminazione di Real Madrid e Psg, ma al Camp Nou non dovrebbero esserci colpi di scena e i francesi – seppur ancora imbattuti in Champions - sembrano non avere scampo. Catalani nettamente favoriti nel match, a 1.24, la vittoria dei francesi sarebbe un’impresa da 12.00, difficile anche il pareggio, a 6.50. Qualificazione che sembra scontata, a 1.18 per il Barcellona contro 4.50 del Lione. Pochi dubbi tra gli scommettitori, 9 su 10 credono al Barça ai quarti di finale. Valverde non rinuncerà ovviamente al suo capocannoniere, Messi, autore di 6 reti in Champions, ma che non segna da novembre: la sua doppietta al Lione è a 4.00. Attenzione a un gol dei francesi, che complicherebbe molto la strada verso i quarti dei catalani: la rete ospite è a 1.89. In avanti, Genesio potrà contare su Fekir, assente all’andata e autore di 3 reti in Champions, il suo gol è a 7.50