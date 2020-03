Domani sera due big del calcio europeo saranno chiamate alla rimonta per evitare l’eliminazione dalla Champions League già agli ottavi. Il Liverpool campione in carica sfida in casa l’Atletico Madrid dopo l’1-0 a favore dei colchoneros in Spagna. Avversario duro per i Reds che hanno ottenuto solo una vittoria in cinque precedenti con l’Atletico, ma sulla lavagna, si legge in una nota, gli inglesi di Klopp sono comunque favoriti a quota 1,60. Alla formazione di Simeone potrebbero andar bene sia il pareggio a 4,00 che il segno «2» a 6,25. Partendo con la possibilità di passare il turno con due risultati su tre, l’Atletico Madrid è favorito per il passaggio del turno a 1,72, mentre il Liverpool è bacato ai quarti a 2,00.