In campo anche la terza inglese delle quattro rimaste nella competizione, il Liverpool, che ospita il Porto. Sulla carta si tratta del quarto di finale più scontato e il precedente dello scorso anno, che ha visto i Reds imporsi per 5 a 0 al Dragao già nell’andata degli ottavi di finale, non fa che rafforzare la tesi. La squadra di Klopp dunque, sembra avere la strada spianata per la semifinale, ed è favorita a quote rasoterra: a 1.30 nel match e a 1.20 nel passaggio turno. Tra le 8 rimaste nella competizione, quella portoghese è la squadra con meno chance di proseguire l’avventura europea: il successo all’Anfield Road è a ben 10 volte la posta, il passaggio turno a 4.50. Sicuri anche gli scommettitori, il 98% ha puntato sul segno 1 nel match e per il 96% il Liverpool sarà una delle semifinaliste. Tridente classico dei Reds schierato, Firmino – Manè e Salah sono pronti a colpire: il gol dell’egiziano è il più probabile, a 1.75, a 1.90 Manè, la rete di Firmino è a 2.00.