La tensione non sarà certamente quella della partita allo Stadium, ma anche l'appuntamento di Champions all'Etihad Stadium promette spettacolo, soprattutto visto il pazzo risultato dell'andata. Il Manchester City riparte dal 3-2 conquistato in rimonta contro lo Schalke, in Germania. Un risultato che blinda il passaggio del turno dei Citizens, dati a quota rasoterra per il bis: un altro successo vale appena 1,15, per pareggio e segno «2» si arriva a 8,00 e 18. Decisamente più appetitose le previsioni sui gol: lo Schalke arriva da sei Over messi insieme nelle ultime sette partite e un altro punteggio "alto" (almeno tre reti complessive) vola a 1,33. Per i trader SNAI sono ottime anche le possibilità che il match si chiuda con un risultato "extralarge", con l'Over 3,5 (dai quattro gol in su) offerto a 1,87.