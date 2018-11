Parata di stelle al San Paolo per Napoli-Paris Saint Germain. Gli azzurri hanno sfiorato l’impresa al Parco dei Principi, raggiunti sul 2 a 2 solo al 93’, ma ora cercheranno di far valere la legge del San Paolo, che è stata fatale ai vice campioni d’Europa del Liverpool. Il pronostico è incerto, favoriti di poco i parigini, a 2,30, la vittoria del Napoli è a 2.93, il pareggio a 3,65. Indecisi anche gli scommettitori, il 40% si schiera con i campani, il 49% con il Psg. Il Napoli è ancora imbattuto in Champions League: con 2 pareggi e 1 vittoria, la qualificazione degli azzurri non è più un miraggio come ai tempi del sorteggio, quando tutti davano per spacciati gli azzurri, finiti in un girone di ferro. Il Gruppo B è infatti apertissimo e il Napoli agli ottavi è ora un’opzione a 1,65, leggermente indietro al Psg, a 1,50 e al Liverpool primo nel girone, a 1,16.