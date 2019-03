Dopo la sconfitta nel derby, la Roma si rituffa nella Champions League per la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto e lì è davvero vietato sbagliare. Il 2-1 a favore dei giallorossi del match di andata è un risultato che tiene ancora aperto il discorso qualificazione e inoltre i lusitani, in casa hanno un rendimento molto positivo con 18 vittorie in 22 gare interne. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint non sarà facile per i giallorossi uscire indenni dall'Estádio do Dragão, la vittoria del Porto è offerta a 2,00, quella capitolina vale 3,60, come il pareggio. Per la qualificazione invece, la squadra di Di Francesco è avanti, forte della vittoria dell’andata: i quarti sono a 1,50 contro il 2,50 del passaggio turno portoghese. Gli scommettitori si aspettano la vittoria del Porto (76%) ma credono nella Roma ai quarti (57%). Per la Roma, segnare un gol potrebbe avere un peso decisivo in chiave qualificazione: la rete giallorossa è proposta a 1,32. Al contrario, subirlo complicherebbe di molto il cammino verso i quarti, attenzione perché la rete portoghese vale 1,13.