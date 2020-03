Situazione complessa anche per il PSG, che all’andata è stato battuto 2-1 dal Borussia Dortmund. A Parigi Verratti e compagni sono comunque favoriti a 1,77. Pareggio a 4,30 e segno «2» a 4,05. In questo caso però la rimonta sembra più probabile a 1,80, mentre i tedeschi sono proposti a 1,95 per i quarti. Tante le stelle in campo domani sera. Sulla lavagna dedicata ai marcatori i nomi caldi sono quelli di Icardi (a 2,25), Salah (2,25), Neymar (2,25) e Haland (2,50).