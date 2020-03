Con i match di stasera Valencia-Atalanta e Lipsia-Tottenham si conosceranno le prime squadre a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. I bergamaschi hanno fatto buona parte del lavoro nel match d’andata, quando si sono imposti per 4-1 contro gli spagnoli. La squadra di Gasperini è favorita anche al Mestalla per un segno «2» che, si legge in una nota Agipronews, arriva a quota 2,35. Poche chance quindi per gli spagnoli a 2,80, mentre il pareggio vale 3,85.