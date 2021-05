questo è l'ordine di arrivo della Serie A nelle. Le fasce non sono ancora totalmente definite,: tra queste anche l'- Dalla seconda fascia in avanti,con 6 squadre sono già certe di farne parte: Real Madrid, Barcellona e Siviglia per la Liga, il PSG secondo in campionato, il Liverpool e laTre squadre già certe della loro terza fascia: l'Ajax campione d'Olanda, il Lipsia secondo in Bundesliga e anche l'Due sono invece le squadre già matematicamente certe di stare in quarta e ultima fascia: una di queste è ilche torna in Champions League dopo 7 anni, l'altra invece è il Wolfsburg.Manchester City (ING)Atlético Madrid (SPA)Bayern Monaco (GER)Lille (FRA)Inter (ITA)Sporting Lisbona (POR)Man. United (ING) o Villarreal (SPA)Chelsea (ING) o Zenit (RUS)Real Madrid (SPA)Barcellona (SPA)Juventus (ITA)PSG (FRA)Liverpool (ING)Siviglia (SPA)Una tra Chelsea (ING), Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER)Una tra Chelsea (ING), Manchester United (ING) o Borussia Dortmund (GER) o Porto (POR)Ajax (OLA)Lipsia (GER)Atalanta (ITA)Borussia Dortmund (GER) - se Chelsea e Villarreal vincono le coppe europeePorto (POR) - se una tra Chelsea e Villarreal vince la finale di coppaZenit (RUS) - Se il Chelsea vince la Champions LeagueMilan (ITA)Wolfsburg (GER)