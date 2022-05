Il Milan festeggia il 19° scudetto e si assicura anche un vantaggio in vista della prossima Champions League: i rossoneri infatti, in quanto campioni d'Italia, saranno teste di serie con Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern Monaco, Porto e Eintracht Francoforte (vincitore Europa League). A completare l'urna ci sarà una tra Ajax e Liverpool, in base al risultato della finale di Champions tra i Reds e il Real Madrid.