Stabilite le fasce della prossima Champions League. Il Manchester City, detentore del titolo, sarà in prima insieme alle vincitrici dei principali campionati europei, tra le quali il Napoli. L'Inter, dopo la sconfitta in finale, in base al coefficiente Uefa va in seconda fascia, mentre Lazio e Milan saranno inserite in terza. 26 i club già certi della partecipazione alla fase a gironi, gli ultimi 6 saranno stabiliti dopo i preliminari e i playoff.



Ecco il quadro completo