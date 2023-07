Non è passato neanche un mese dal trionfo del Manchester City in finale contro l'Inter, ma è già tempo di voltare pagina e accendere i riflettori sulla nuova Champions League. L'edizione 2023/24 è iniziata con i primi turni, in attesa dei playoff previsti nella seconda metà di agosto e della fase a gironi che inizierà il 19/20 settembre. Napoli, Lazio, Milan e Inter saranno le quattro italiane: la squadra di Garcia da testa di serie nei sorteggi, l'Inter verrà inserita nella seconda fascia e le altre due nella terza.



TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE SULLA CHAMPIONS 2023/24



Le date



27-30 giugno 2023: turno preliminare

11-19 luglio 2023: primo turno

25-26 luglio e 1-2 agosto: secondo turno

8-19 e 15 agosto: terzo turno

22, 23, 29 e 30 agosto: playoff

19-20 settembre: prima giornata gironi

3-4 ottobre: seconda giornata gironi

24-25 ottobre: terza giornata gironi

7-8 novembre: quarta giornata gironi

28-29 novembre: quinta giornata gironi

12-13 dicembre: sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024: andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024: ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024: andata quarti

16 e 16 aprile 2024: ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024: andata semifinali

7 e 8 maggio 2024: ritorno semifinali

1 giugno 2024: finale a Wembley, Londra



I sorteggi



13 giugno 2023 - Preliminare

20 giugno - Primo turno

21 giugno - Secondo turno

24 luglio - Terzo turno

7 agosto - Playoff

31 agosto - Fase a gironi

18 dicembre - Ottavi

15 marzo 2024 - Quarti, Semifinali e Finale



Le italiane qualificate



Napoli

Lazio

Milan

Inter

Napoli
Barcelona
Real Madrid
Arsenal
Manchester City
Stella Rossa
Bayern Monaco
Borussia Dortmund
Feyenoord
Celtic
Benfica
Lazio
Salisburgo
Newcastle
Manchester United
Porto
Atletico Madrid
Lipsia
Union Berlino
Milan
Real Sociedad
Lens
Shakhtar Donetsk
PSG
Siviglia
6 squadre da determinare

Fascia 1: Napoli, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia, Feyenoord.
Fascia 2: Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal, Inter.
Fascia 3: Lazio, Salisburgo, Milan, Stella Rossa più quattro da determinare.
Fascia 4: Lens, Union Berlino più sei da determinare.

Broadcaster: Sky, Mediaset, Prime Video