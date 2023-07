Primo turno di qualificazione di Champions League 2023/2024 agli atti. L'impresa la fa il KI, club delle Far Oer, che ha battuto a sorpresa 3-0 il Ferencvaros, conquistando la qualificazione per il prossimo turno. Ok anche il Qarabag che batte nel match di ritorno il Lincoln Red Imps 4-1 dopo il 2-0 dell'andata. L’Astana elimina la Dinamo Batumi col 2-1 nel match di ritorno, mentre l’Olimpija Ljubljana passa sul Valmiera. Tutto facile anche per lo Slovan Bratislava contro lo Swift (2-0 nel ritorno, 1-1 l’andata). Bene anche il Ludogorets (4-0 nel secondo match contro il Ballkani). L’HJK si qualifica dopo i supplementari contro il Larne.



Risultati

Larne-HJK 2-2

Swift-Slovan Bratislava 0-2

Ludogorets-Ballkani 4-0

Dinamo Tbilisi-Astana 1-2

Qarabag-Lincoln Red Imps 4-0

Ferencvaros-KI 0-3

Valmiera-Olimpija Ljubljana 1-2



PROSSIMO TURNO - Con il quadro del primo turno che si è completato in serata, sono ora noti gli accoppiamenti per il secondo turno di qualificazione di Champions League. Partite d'andata di scena il 25 e 26 luglio, ritorno l'1 e 2 agosto. Ecco gli accoppiamenti:

Percorso Campioni

Zalgiris (Lituania) - Galatasaray (Turchia)

Ludogorets (Bulgaria) - Olimpija (Slovenia)

Rakow (Polonia) - Qarabag (Azerbaigian)

Klaksvik (Far Oer) - Hacken (Svezia)

HJK (Finlandia) - Molde (Norvegia)

Breidablik (Islanda) - Copenaghen (Danimarca)

Sheriff (Moldavia) - Maccabi Haifa (Israele)

Aris Limassol (Cipro) - BATE Borisov (Bielorussia)

Zrinjski (Bosnia Erzegovina) - Slovan Bratislava (Slovacchia)

Dinamo Zagabria (Croazia) - Astana (Kazakistan)

Percorso piazzati

Dnipro-1 (Ucraina) - Panathinaikos (Grecia)

Servette (Svizzera) - Genk (Belgio)