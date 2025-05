Champions League 2025/26, ci saranno sei squadre inglesi: è un record storico

AFP via Getty Images

È vero, non ci sarà nessuna squadra inglese in finale di Champions: Inter-Psg, Italia contro Francia. Le altre, tutte a guardare. Ma le protagoniste della Premier League si sono rifatte nelle altre competizioni europee, perché tra Europa League e Conference tre finaliste su quattro sono proprio inglesi: Manchester United-Tottenham sarà l’ultimo atto dell’Europa League (partita in programma il 21 maggio a Bilbao), il Chelsea sfiderà il Betis Siviglia o la Fiorentina per decidere chi vincerà la Conference.



COSA DICE IL REGOLAMENTO - Con queste combinazioni in Europa, l’Inghilterra può portare ben sei squadre nella Champions League 2025/26; delle 36 partecipanti della prossima edizione, 6 squadre arriveranno dalla Premier League. Da anni il campionato inglese può contare un posto in Champions per le prime quattro classificate grazie al primo posto nel ranking Uefa (vengono calcolati i risultati delle cinque stagioni precedenti in Europa); a queste si aggiunge la quinta classificata dopo che nel 2023 la Uefa ha introdotto una nuova regola: i primi due Paesi con il miglior ranking stagionale hanno una squadra in più. E l’Inghilterra è tra questi. Il sesto slot arriva dall’Europa League: la vincente della competizione, che sarà un’inglese, si qualifica di diritto alla prossima Champions.

- Uno dei sei slot a disposizione dei club inglesi che parteciperanno alla prossima Champions League. L'ultimo posto se lo giocheranno Manchester United e Tottenham nella finale di Europa League, e gli altri 4? A tre giornate dalla fine ci sono 6 squadre in corsa: Arsenal 67 punti, Manchester City 64, Newcastle e Chelsea 63, Nottingham Forest 61 e Aston Villa 60.