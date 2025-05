Champions League 2025/26: tutte le squadre qualificate alla League Phase

AFP via Getty Images

In attesa della finale dell'edizione 2024/25 tra Paris Saint-Germain e Inter, prende forma l'insieme delle squadre che parteciperanno alla prossima edizione dellacon finale assegnata alla città di Budapest. Di seguito l'elenco delle squadre già qualificate, in aggiornamento via via che terminano i vari campionati:

da confermare in base a chi altri si qualifica