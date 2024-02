Champions League '24/'25, nuovo format e nuovi premi: tutti i dettagli sugli incassi

GS

A partire dalla prossima stagione, la Champions League cambierà il suo format. Niente più gironi da quattro squadre ma uno solo da 36 con i vari club che affronteranno quattro squadre, sia in casa che fuori, suddivise al momento del sorteggio in altrettante fasce a seconda del loro ranking. Invariata poi la fase ad eliminazione diretta con gare che partono dagli ottavi di finale e che saranno di andata e ritorno con la finale in gara secca e in campo neutro.



Previsti nuovi incassi nella nuova massima competizione europea per club. Come riporta Tuttosport, dal nuovo ciclo di coppe europee, la UEFA stima di incassare 4,4 miliardi di euro di cui 3,3 miliardi saranno ridistribuiti ai club che partecipano a Champions, Europa League e Conference. Il montepremi complessivo per le 36 partecipanti è di 2,5 miliardi di euro.



Analizzando invece soltanto la Champions, il bonus partecipazione sarà di 20 milioni di euro: le prime otto classificate incasseranno 2 milioni di euro, mentre le altre 28 ne riceveranno uno. Chi parteciperà agli ottavi riceverà inoltre 11 milioni di euro, i quarti di finale invece varranno 12,5 milioni e le semifinali 15. Al vincitore andranno 25 milioni di euro mentre il secondo guadagnerà 20 milioni di euro. Chi solleverà il trofeo arriverà con un massimo di premio pari a 155 milioni di euro.