La terza giornata della fase a gironi della Champions League chiama Lazio e Milan a sfidare i pronostici in vista delle trasferte rispettivamente contro Feyenoord e PSG e ovviamente il compito più difficile ce l’hanno i rossoneri, che peraltro devono lasciarsi alle spalle la sconfitta in Serie A contro la Juventus. Nel Gruppo F per ora comanda il Newcastle con 4 punti, con i francesi a 3, il Milan a 2 e il Borussia Dortmund a 1, per un equilibrio prevedibile visto che si tratta probabilmente del girone più competitivo. In caso di successo Pioli e i suoi (mercoledì 25 ottobre alle 21:00) farebbero un enorme passo in avanti, ma il segno 2 al Princes Park è proposto sulla lavagna scommesse a 4.55, contro il pareggio a 3.90 e il successo per la squadra di Luis Enrique a 1.77. Di sicuro non mancheranno emozioni visto che l’Over 2,5 è a 1.69, contro l’Under 2,5 a 2.05. Alle 18:45 Feyenoord-Lazio riscriverà la classifica del Gruppo E. Al momento i biancocelesti condividono con l’Atletico Madrid il primo posto del girone con quattro punti, uno in più rispetto agli olandesi, mentre il Celtic è fermo a 0. Le quote (mercoledì 25 ottobre alle 18:45) in vista della gara danno i padroni di casa favoriti a 1.92, contro il pareggio a 3.90 e il segno 2 a favore della squadra di Sarri a 3.80. Per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi la situazione è un po’ più complicata per il Milan, proposto a 2.50 per il passaggio del turno, mentre la Lazio si gioca a 1.50.