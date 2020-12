. L'scende in campoper l'ultima giornata dei gironi di Champions League e lo fa alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam contro l', con cui si gioca la qualificazione agli ottavi di finale. Due risultati su tre per la squadra di Gasperini che, a quota 8 punti, è avanti di una lunghezza rispetto agli olandesi, obbligati a vincere per evitare di finire in Europa League.- Lo stadio di Amsterdam però non è un fortino per la formazione di Ten Hag, che ha perso per 0-1 tre delle ultime cinque gare europee (due vittorie le altre). L'Ajax, inoltre, cerca la prima vittoria in dieci partite interne contro squadre di Serie A: l'ultima risale a dicembre 2002, 2-1 contro la Roma nei gironi di Champions. L'Atalanta disputa la sua 50esima gara europea e ha vinto le ultime quattro trasferte europee, sette delle ultime undici.Fischio d'inizio alle 18.55, su Calciomercato.com la diretta di: Onana; Mazraoui, Shuurs, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Brobbey, Tadic.: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Gomez, Zapata.