Champions League: al Bernabeu equilibrio tra Ancelotti e Guardiola, il Bayern Monaco rincorre l'Arsenal

Per il terzo anno consecutivo saràcontro. Dopo la semifinale del 2022 vinta dale quella dello scorso anno dali due club apriranno le danze dei quarti di finale di Champions. L'andata al Bernabeu non ha un vero padrone nelle quote, che vedono i citizens leggermente avanti tra 2,35 e 2,45 rispetto ai blancos, offerti tra 2,78 e 2,90; il pareggio, risultato della gara d'andata dello scorso anno a Madrid, si gioca a 3,40. Diversa la situazione per il passaggio turno, dove Pep è in vantaggio a 1,44 contro il 2,62 di Carlo. Sfida con molte reti secondo i bookie: Goal (1,58) favorito sul No Goal (2,23), così come l'Over (1,72) sull'Under (2,05). Sfida ricca di stelle: da un lato Jude Bellingham si gioca marcatore a 2,87, seguito a 2,90 da Vinicius Junior; sponda City, Erling Haaland in pole a 2,35, con Phil Foden a 3,25.

In contemporanea sarà in campo anche l'altra inglese ancora in corsa in Champions. A Londra l'gode dei favori dei bookie nell'andata contro unalle prese con una stagione interlocutoria: Gunners favoriti tra 1,72 e 1,77, colpo tedesco in lavagna tra 4,20 e 4,35, pari dato a 3,95. In ottica passaggio turno Arteta resta favorito a 1,67, ma il margine con i tedeschi, offerti a 2,10, si assottiglia. Anche qui le potesi Goal e Over (1,66) sono preferite al No Goal e all'Under (2,10). Sul fronte marcatori, il principale indiziato a 2,70 è l'ex Tottenham Harry Kane, che in carriera ha purgato l'Arsenal ben quattordici volte; si sale a 2,87 per il suo compagno di nazionale, ma domani rivale, Bukayo Saka.