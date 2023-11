Nuovo giro di pagamenti dalla UEFA ai club che prendono parte all'edizione 2023/24 della Champions League. La Federazione europea verserà domani alle 32 società partecipanti un totale di 284,55 milioni di euro: 134,4 per i bonus risultati delle prime tre giornate e 150,15 per la prima parte del martket pool. I premi per le prestazioni nella massima competizione europea sono erogati lungo tutto l'arco della stagione, partendo da quelli per la Supercoppa europea il 25 agosto (qualificazione e vittoria) e concludendo con quelli del 14 giugno 2024 per la conquista della Champions, per l'altra finalista e la seconda parte del market pool (in base al numero di incontri disputati da ogni squadra.Dai versamenti di domani, evidenzia Calcio e Finanza, le italiane incasseranno complessivamente circa 34,7 milioni di euro tra prima parte di market pool (dato legato al valore del mercato televisivo della Champions nel nostro Paese) e bonus per i risultati dei primi tre turni della fase a gironi. I quattro club di Serie A hanno ottenuto in tutto cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte.- Secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza, il club che incasserà di più questa volta è ilcon: la cifra è spinta dalla prima parte di market pool, legata alla posizione in classifica dei partenopei nella Serie A 2022/23, edizione del campionato che li ha visti trionfare per la terza volta nella storia. Al secondo posto l'con: quello nerazzurro è il club che ha finora il miglior percorso in questa Champions, con due vittorie e un pareggio. Segue lacondalla UEFA tra market pool (oltre 5 milioni) e premi per risultati ottenuti finora (una vittoria, un pareggio e una sconfitta). Chiude ilcon soli: i rossoneri pagano il quarto posto in Serie A della passata stagione e il percorso peggiore in Champions finora tra le italiane, con due pareggi (Newcastle e Borussia Dortmund) e una sconfitta (Paris Saint-Germain).