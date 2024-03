Champions League ancora tabù per le italiane: in quota sfida inglese City-Arsenal per la vittoria finale

Debacle italiana negli ottavi di finale di Champions League, con Lazio, Napoli e Inter tutte eliminate. Continua il tabù dei club del Belpaese, che non riescono a imporsi nella massima competizione europea ormai dal 2010, l’anno del Triplete interista. Ora per il successo finale è avanti il bis del Manchester City, offerto a 2,60, in una lotta tutta inglese con l’Arsenal, passato ai calci di rigore contro il Porto, e dato vincente per la prima volta nella storia a 5,25, leggermente in vantaggio sul solito Real Madrid di Carlo Ancelotti, terzo in lavagna a 5,50. Sale invece a 7 il trionfo del Bayern Monaco, seguito dal PSG – visto a 12 – che spera di sfruttare gli ultimi mesi di Kylian Mbappé per portare la prima Champions a Parigi.