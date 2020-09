Sono andate in archivio le prime tre partite valevoli per l'andata dei play-off di Champions League. Il Salisburgo passa per 2-1 sul campo del Maccabi Tel Aviv grazie alle reti dell'ex obiettivo di mercato del Milan Szoboszlai e Okugawa, mentre il Krasnodar, in rimonta, fa valere il fattore campo contro il Paok Salonicco (2-1). Senza reti il match tra Slavia Praga e Midtjylland. Le partite di ritorno saranno disputate mercoledì 30 settembre.